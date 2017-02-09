Встреча вне закона

ГУ МВД передало в прокуратуру информацию о нарушениях, которые депутаты законодательного собрания допустили на акции, которая состоялась 28 января на Марсовом поле. Об этом заявил вчера, выступая в законодательном собрании, начальник ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов. Встречу с избирателями на Марсовом поле проводили депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия роста»). Акция была направлена против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ и собрала около 2000 участников. Митинг не был согласован Смольным по причине того, что площадка была зарезервирована Национально-освободительным движением под акцию численностью около 700 человек.

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