«Деловые линии» судятся с ФНС

ГК «Деловые линии» обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании недействительным решения ФНС о доначислении недоимки за 2011–2013 гг. по НДС в размере 515,6 млн руб. и по налогу на прибыль организаций (573,4 млн руб.), а также пеней и штрафов. Предварительное заседание назначено на 22 марта. В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов СК арестовал имущество «Деловых линий» на сумму более 1,5 млрд руб. Компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. Практика, когда компания погашает предъявленную ФНС задолженность в целях ее уменьшения за счет начисляемых пеней, а затем принимает решение об оспаривании претензий, широко распространена, говорит представитель «Деловых линий». Интерфакс

Рынок сократился на два коттеджа

По итогам 2016 г. на загородном рынке было продано 129 коттеджей классов А и В, что на два коттеджа меньше, чем за 2015 г., подсчитали в Knight Frank St. Petersburg. За год в продажу вышел всего один поселок класса А и три поселка В-класса. По данным Knight Frank, дефицит предложения на первичном рынке компенсируется вторичным рынком, где количество предложений за год выросло в 2 раза. Ведомости

Рокировка в «Балтийском»

Совет директоров Балтийского банка 1 февраля досрочно отстранил от должности члена правления и директора по розничному бизнесу Максима Гордюкова. Он продолжит работать директором по дистрибуции в блоке «Розничный бизнес» Альфа-банка, который санирует «Балтийский». Новым директором по розничному бизнесу «Балтийского» назначен Евгений Сарин, сообщили в пресс-службе. Сарин работает в Альфа-банке с 2012 г., руководил розничным направлением в Новокузнецке, затем в Тюмени, а в 2015 г. стал региональным директором дирекции по розничному бизнесу «Балтийского». Ведомости

Вестибюли переедут

Администрация Петербурга планирует изменить местоположение наземных вестибюлей станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект». Документация по строительству Невско-Василеостровской линии от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» и Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» была разработана в 2012–2013 гг., но требует пересмотра из-за развития улично-дорожной сети и жилой застройки района, цитирует пресс-служба администрации начальника сектора проектирования и развития метрополитена КРТИ Михаила Самборского. Ведомости

Директор «Атона» войдет в совет банка «Санкт-Петербург»

В списке кандидатов в наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» появился гендиректор ИК «Атон» Андрей Звездочкин. Он может возглавить один из комитетов в набсовете и стать независимым директором, уточнили в пресс-службе банка. Голосование состоится на годовом общем собрании акционеров 18 мая. Ведомости