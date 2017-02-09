Грузооборот российских портов вырос

Грузооборот российских морских портов в январе 2017 г. вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и достиг 59,63 млн т, говорится в материалах Росморречфлота. В том числе объем перевалки сухих грузов составил 24,96 млн т (рост на 15%), наливных грузов – 34,66 млн т (рост на 11%). Снизился только грузооборот морских портов Каспийского бассейна – на 50,9% до 290 000 т. ТАСС

Омский НПЗ сократил нефтепереработку

Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-ОНПЗ» переработал в 2016 г. 20,5 млн т нефтяного сырья, что на 1,9% меньше аналогичного показателя прошлого года, следует из сообщения «Газпром нефти». При этом доля выхода светлых нефтепродуктов – одного из ключевых показателей эффективности нефтепереработки – выросла в прошлом году до рекордного для ОНПЗ уровня – 70,92%. В 2016 г. Омский НПЗ до 1,5 млн т увеличил переработку газового конденсата. Расширение использования этого вида сырья позволило заводу нарастить объемы производства моторных топлив. ТАСС

«Ямал СПГ» запустят в октябре 2017 г.

«Ямал СПГ» будет запущен к октябрю 2017 г., сообщил гендиректор французской Total Патрик Пуяннэ. «Г-н Михельсон [предправления «Новатэка»] обещал мне, что проект будет запущен к октябрю, посмотрим», – сказал он. Пуяннэ заметил, что проект продвигается хорошо. В начале ноября прошлого года Михельсон пригласил российского президента Владимира Путина «ровно через 12 месяцев» на заливку первого танкера с СПГ. Total в проекте принадлежит 20%. Проект стоимостью $27 млрд предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн т СПГ в год каждая. Интерфакс

Рост цен на бензин ускорился

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 31 января по 6 февраля выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Неделей ранее бензин подорожал на 0,1%, до этого вырос на 0,3%, в предшествующие четыре недели цены росли по 0,2%. Рост средних недельных цен на дизельное топливо замедлился до 0,1% с 0,2% на предыдущей неделе. С начала года бензин подорожал на 1,0%, дизельное топливо – на 2,2%.Интерфакс

Total ищет активы

Французская Total сообщила, что присматривает для приобретения активы конкурентов, испытывающих финансовые затруднения. В ближайшие 18 месяцев планируется принять решения о капиталовложениях примерно в 10 проектов, сказал гендиректор компании Патрик Пуяннэ. «Мы окружены возможностями, – отметил он. – После двух лет очень низких цен существует много компаний по всему миру, которые располагают хорошими активами, но испытывают трудности». REUTERS