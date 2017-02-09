Intel завершит строительство завода в Аризоне за $7 млрд

Корпорация Intel завершит строительство завода по выпуску микросхем в Чандлере (штат Аризона), которое было начато в 2011 г. и приостановлено в 2014 г. Проект обеспечит создание 3000 «высокотехнологичных и высокооплачиваемых» рабочих мест напрямую, а также около 10 000 рабочих мест косвенным образом, говорится в сообщении Intel. На его завершение потребуется 3–4 года. Завод будет выпускать микросхемы с топологией 7 нм. Главный исполнительный директор Intel Брайан Крзанич сделал объявление об инвестициях в ходе визита в Белый дом в среду. Президент США Дональд Трамп похвалил CEO в Twitter: «Спасибо, Брайан Крзанич, CEO Intel, за огромные инвестиции ($7 млрд) в американские инновации и рабочие места!» Компания не уточняет, сколько из этих $7 млрд составят новые инвестиции, в 2011 г. стоимость проекта оценивалась в $5 млрд. Интерфакс

ФНС подозревает СМАРТС в уклонении от уплаты налога на прибыль

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области в ходе проверки СМАРТС за 2014 г. выявила недоимку по налогу на прибыль в размере 321,6 млн руб. СМАРТС было также назначено 128,6 млн руб. штрафа и 21,1 млн руб. пени, следует из постановления Арбитражного суда Поволжского округа. Речь идет о прибыли, полученной в результате продажи МТС в конце 2014 г. трех региональных «дочек» СМАРТС – «Пенза-GSM», «СМАРТС-Уфа» и «СМАРТС-Иванова» за 3,13 млрд руб. Интерфакс

Сети 5G появятся в Великобритании в 2020 г.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom определил план развития сетей пятого поколения (5G) в стране, пишет Financial Times. Первые тесты начнутся в следующем году, а запуск планируется на 2020 г. Ранее в Великобритании был объявлен аукцион на частоты, который должен освободить полосы для более быстрого поколения мобильной связи. Аукцион пройдет в этом году. Ведомости