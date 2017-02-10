«Протек» растет по всем фронтам

Фармацевтическая группа «Протек» сообщила об увеличении консолидированной выручки за 2016 г. на 23,8% до 241,76 млрд руб. Рост показали все сегменты: дистрибуция – на 25,5% до 211,183 млрд руб., розничный сегмент – на 32,6% до 40,20 млрд руб., производство – на 23,3% до 10,67 млрд руб. Российский фармрынок за прошлый год вырос на 4% в деньгах, по данным DSM Group. Ведомости

Избавление от импорта

Развитие виноградарства позволит к 2020 г. полностью заместить импортные виноматериалы, из которых сейчас изготавливается основной объем вина в России, рассчитывают в Минсельхозе. Для обеспечения импортозамещения необходимо к 2020 г. создать 50 000 га виноградников, что позволит заместить импорт виноматериалов, заявил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. По его словам, ведомство в том числе прорабатывает с регионами меры поддержки развития питомников для производства качественного посадочного материала. Интерфакс

Минсельхоз поделился видами на урожай

Урожай зерна в России в 2017 г. может превысить 100 млн т, считает директор департамента регулирования продрынков Минсельхоза Владимир Волик. В 2016 г. в России собрано 119,1 млн т зерна. Волик не исключил, что экспорт зерна в 2016/17 сельхозгоду (длится с июля по июнь) может оказаться выше последней оценки ведомства в 37,5 млн т. Интерфакс

Кому должен – всем прощаю

Предъявленные требования к экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову составили около 150 млрд руб. при стоимости его активов 618 млн руб., заявил финансовый управляющий должника Алексей Грудцин. По его словам, рассмотрены и включены в реестр кредиторов требования на сумму около 27,8 млрд руб. В реестр включены требования Банка Москвы и кипрской Sezaria Ltd. Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом по заявлению физлица 21 декабря 2015 г. Интерфакс

«Эльдорадо» увеличило выручку

Продавец бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо» сообщил об увеличении в 2016 г. продаж на 11% год к году до 130 млрд руб. с НДС; продажи сопоставимых магазинов выросли на 13,9%. В прошлом году ритейлер открыл 33 новых магазина. Выручка магазинов «Эльдорадо» на квадратный метр торговой площади увеличилась на 1,2%. Владельцем «Эльдорадо» является группа «Сафмар», представляющая интересы членов семьи Гуцериевых – Шишхановых. За аналогичный период «М.видео» опередила «Эльдорадо» по темпам роста, увеличив выручку на 13,3% до 216,2 млрд руб. с НДС, сопоставимые продажи выросли на 10,7%. Интерфакс