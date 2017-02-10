На АЭС во Франции произошел взрыв

На АЭС Flamanville на северо-западе Франции в четверг произошел взрыв, сообщила местная пресса. ЧП произошло на стройплощадке во время установки нового реактора на третьем энергоблоке, сообщает Usine Nouvelle. Причиной взрыва предположительно стали технические нарушения. Взрыв произошел «в безъядерной зоне», после него возник пожар. В результате происшествия пять человек пострадали. У них диагностировано отравление химическими веществами. В целях безопасности работа одного из двух энергоблоков остановлена. Риск облучения в районе атомной электростанции исключен. Ведомости

«Северсталь» разместила облигации на $250 млн

«Северсталь» завершила размещение конвертируемых облигаций на $250 млн с погашением в 2022 г., сообщила компания. Купонный доход по облигациям отсутствует. Первоначальная цена конвертации установлена на уровне $20,33 – она включает премию в размере 35% к базовой цене на уровне $15,06 за одну GDR (средневзвешенная по объему цена одной GDR компании за период с начала размещения до определения цены). Интерфакс

Boeing получил заказ на $13,8 млрд

Крупнейший авиаперевозчик Юго-Восточной Азии Singapore Airlines заключил контракт с Boeing на поставку 39 широкофюзеляжных самолетов общей каталожной стоимостью $13,8 млрд, сообщила авиакомпания. Компания заказала 20 самолетов модели 777-9, первые поставки начнутся ближе к 2020 г., и 19 лайнеров 787-10, самой большой модели семейства Dreamliner. Эти самолеты Singapore Air начнет получать с 2021 г. Интерфакс

«Газпром» дешево занял

«Газпром» разместил семилетние облигации на 15 млрд руб. по ставке 8,9%, сообщил первый вице-президент Газпромбанка (организатор выпуска) Денис Шулаков. Он отмечает, что пробита психологически важная отметка в 9%, а спрос вдвое превысил предложение. ТАСС

«ВТБ страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК

«ВТБ страхование» передаст портфель по ОСАГО в ВСК – решение принято гендиректором компании. Все клиенты, застрахованные по ОСАГО, до 30 марта должны письменно согласиться на замену страховщика – либо отказаться от нее и прекратить договор страхования досрочно. ЦБ ограничил лицензию «ВТБ страхования» на ОСАГО в конце 2016 г. и отвел компании два месяца на устранение нарушений. Агентство страховых новостей