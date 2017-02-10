Что скрывает такси

На статью «Такси не делится данными» (№ 20 от 3.02.2017, стр. 18)

Значит, LinkedIn они закрыли под предлогом защиты персональных данных, потому что у тех еще в 2012 г. хакеры (причем русские) чего-то украли. А если реализовать эту идею с такси, то при минимальной агрегации данных из разных источников можно будет в реальном времени отслеживать поездки конкретного человека. Для такой слежки не нужно будет получать никаких разрешений суда и т. п. И, возможно, ее смогут организовать не только правоохранительные органы, если данные будут публичными. Но все нормально, чиновников это не волнует.

Андрей Кузьменко, Москва

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