Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
190 млрд руб.
Нелегальный вывод за рубеж денежных средств в 2016 г. сократился в 2,5 раза – до 190 млрд руб., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Интерфакс
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