Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 59,02

Невзирая на начавшуюся в феврале покупку Минфином валюты в резервы, рубль продолжает укрепление. За последние пять рабочих дней официальный курс доллара к рублю снизился на 97 коп. до 59,02 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 1,6%.