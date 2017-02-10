Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 59,02
Невзирая на начавшуюся в феврале покупку Минфином валюты в резервы, рубль продолжает укрепление. За последние пять рабочих дней официальный курс доллара к рублю снизился на 97 коп. до 59,02 руб./$. Долларовые сбережения подешевели на 1,6%.
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