Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Слова

Владимир Королев

«По результатам похода, как и положено, будут подведены итоги. Но самый главный итог у вас уже есть – это признательность и уважение народа».

По убеждению главкома ВМФ, поход авианосной группы к берегам Сирии «подтвердил способность российского флота действовать в дальней зоне». («Интерфакс»)

Евгений Ройзман

«Декриминализацию [побоев] восприняли так: было нельзя, а стало можно! Те, кто работает с этим «на земле», прогнозируют утяжеление последствий».

По данным мэра Екатеринбурга, если до принятия поправок полиция города выезжала на бытовые конфликты 120–130 раз в сутки, то теперь – до 300–350 раз. («Ведомости»)

Петр Порошенко

«Проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным».

Президент Украины считает «абсолютно неприемлемым» проведение на неподконтрольных территориях Донбасса «выборов под дулами автоматов». («Интерфакс»)