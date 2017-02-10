Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Экспортеры сели за парты
В Хабаровском крае запущен образовательный проект Российского экспортного центра (РЭЦ) по обучению предпринимателей, ориентирующихся на экспорт. Его выпускниками уже стали 89 человек, сообщил руководитель регионального Центра поддержки и развития экспорта Иван Суханов. Хабаровский край вошел в число 13 пилотных регионов, где идут образовательные проекты РЭЦ. Программа охватывает все этапы экспортного проекта, начиная от переговоров и заканчивая отгрузкой. ТАСС
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