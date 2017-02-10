Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Проект о зеркалах
Правительство до конца следующей недели внесет в Государственную думу законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Наличие в интернет-сети сайтов, сходных до степени смешения с уже заблокированными пиратскими, дискредитировало систему защиты авторских прав, отметил он: «Эта работа, к сожалению, затянулась. Проект правительства – плод длительной совместной работы и компромиссов разных ветвей власти и интернет-сообщества». Интерфакс
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