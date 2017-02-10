Wintershall последует за «Газпромом»

Wintershall (нефтегазовое подразделение германского концерна BASF, партнер «Газпрома») решила перевести свое российское представительство из Москвы в Петербург, сообщила компания. В подразделении работают около 90 сотрудников. Новый офис в Северной столице России начнет свою работу в августе 2017 г. Интерфакс

Метро займет 10 млрд руб. в банке «Санкт-Петербург»

ГУП «Петербургский метрополитен» привлечет кредитную линию банка «Санкт-Петербург» в размере 10,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. ГУП привлекает деньги на покупку 27 шестивагонных составов метро, их поставит Октябрьский электровагоноремонтный завод. Банк «Санкт-Петербург» стал единственным участником открытого аукциона, 9 февраля заказчик принял его заявку и признал аукцион несостоявшимся. ГУП направит банку предложение о снижении начальной цены кредитного договора и затем заключит с банком договор на условиях аукционной заявки или с согласованным снижением цены, говорится в протоколе рассмотрения заявок. Предложенная банком ставка не раскрывается. Ведомости

Санатор «Балтийского» выиграл суд

Тринадцатый арбитражный суд оставил в силе отказ ООО «Балтийский торговый дом» (БТД) во взыскании 7,8 млрд руб. с Балтийского банка, который санирует Альфа-банк, по данным сайта арбитражного суда. БТД принадлежит бывшим акционерам «Балтийского» Андрею Исаеву и Олегу Шигаеву, компании принадлежало 99,75% Балтийского банка. Истец пытался доказать в суде, что получил убытки в результате эмиссии акций «Балтийского» в пользу Альфа-банка и потери контроля над банком. Ведомости

Погрузка ОЖД снизилась на 0,5%

Объем погрузки строительных грузов на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») снизился в январе 2017 г. на 13,9% по сравнению с январем 2016 г. до 1 млн т. В общей сложности погрузка на территории ОЖД по итогам января снизилась на 0,5% до 7 млн т. В частности, погрузка лесных грузов снизилась на 0,5% до 330 000 т, удобрений – выросла на 7,1% до 1,4 млн т, железной руды – снизилась на 9,6% до 2 млн т. Погрузка нефтепродуктов на полигоне ОЖД в январе снизилась на 0,2% до 1 млн т. Интерфакс

Областной ЗСД

Правительство Ленобласти до конца февраля рассмотрит предложения АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) по трассировке Восточного скоростного радиуса (ВСР) по территории региона, сообщает пресс-служба областной администрации. ВСР соединит КАД в створе Фаянсовой и Зольной улиц с Мурманским шоссе, пройдет через Новосергиевку и Мяглово, к ней также подключат Ленинградскую улицу из северного Кудрова. Планируется, что дорога будет платной. Власти рассчитывают, что она сможет разгрузить Мурманское шоссе на въезде в город и соединит Кудрово с системой скоростных магистралей всей агломерации. Ведомости