Батарея-огонь

На статью «Тепла не хватит» (№ 22 от 7.02.2017, стр. 13)

Нужно как-то (кому-то?) инвестировать не только в теплогенерацию, но и в теплооптимизацию (теплосбережение) в конечных точках – в самих квартирах. И у меня, и у абсолютного большинства родственников и знакомых, проживающих (Москва и область) в домах, построенных до начала века, в квартирах вертикальные покомнатные межэтажные стояки отопления. Кранов, регулирующих объем поступающей/исходящей горячей воды, нет. Когда не очень холодно, как минимум 30% батарей накрыты коврами и прочей теплоизоляцией, потому что очень горячие. Многие регулируют температуру открытием окон. Как максимум нужно предусмотреть при капремонте домов переход к системе «один стояк на квартиру» с горизонтальной разводкой, чтобы можно было регулировать нагрев батарей в каждой комнате отдельно. Как минимум проинвестировать в переделку батарей в системы с тремя кранами, чтобы можно было при необходимости пропускать бльшую часть горячей воды мимо батареи (чтобы уходила, не отдавая тепло и так уже горячей батарее). Не знаю, какая доля теплопотерь (в виде избыточного перегрева) приходится на неэффективные батареи советского образца по сравнению с плохо изолированными магистральными трубами, но, думаю, доля все же заметная.

Александр Дубина, Москва

Мой язык – мое оружие

На статью «Проблема с английским» (№ 19 от 2.02.2017, стр. 06)

Кроме минусов всемирного распространения английского языка есть и плюсы. Английский язык наряду с долларом и военным доминированием стал одной из «инфраструктур глобализации». Так же как для торговли нужно обменивать национальную валюту на доллар, для продвижения своих идей нужно переводить работы на английский, что не происходит без потерь. А часто и вовсе нужно подстраиваться под чужую «повестку дня». Глобальное распространение английского способствует доминированию американских и британских университетов и т. д. Не зря французы всемерно поддерживают «франкофонов» – это часть стратегии продвижения французской культуры. Нашему правительству тоже не мешало бы этому поучиться.

Вячеслав Марача, Москва

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