В статье «Знания растут в цене» (№ 25 от 10.02.2017, стр. 24) следует читать: «По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 10%, уточнил Новиков <...> «Эксмо-АСТ» владеет «Дрофа-Вентаной» – одним из крупнейших игроков на рынке учебников. Представитель лидера – группы «Просвещение» говорит, что ее отпускные цены на учебники в 2016 г. поднялись на 8%».

Во врезе к статье следует читать: «К 2015 г. доля «Эксмо-АСТ» вместе с «Дрофа-Вентаной» на всем рынке книг выросла с 17 до 30,1%, по данным «Книжной индустрии». Редакция приносит извинения.