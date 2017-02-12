От редакции: Ограничение скорости

Спешка и бессистемность в разработке и принятии законов отрицательно сказываются на качестве российского законодательства и правовой дисциплине граждан – к такому вполне очевидному выводу пришли авторы аналитического доклада компании «Гарант» для ЦСР, изучив статистику работы над корпусом российских законов за январь 1994 г. – июль 2016 г. Радикально проблема качества может быть решена только в условиях реальной, а не имитационной политической конкуренции.

За эти 22 года российским парламентом принято больше 6700 федеральных законов, подсчитали авторы исследования, из них почти 600 были впоследствии отменены. Каждый четвертый закон был законом о внесении изменений в ранее принятые законы, при этом есть и некоторое количество законов о внесении изменений в законы о внесении изменений – эдакая законодательная производная, размывающая или полностью меняющая их первоначальный смысл.

То, что интенсивность, с которой меняются российские законы, растет, подтверждается не только количеством внесенных поправок, но и сокращением так называемого периода стабильности – срока, в течение которого тот или иной базовый кодекс оставался неизменным. По состоянию на конец 2010 г., когда ЦСР и «Гарантом» был проведен первый такой замер, чаще раза в месяц правились только КоАП и Налоговый кодекс (в среднем раз в 18 дней). Но в последующие шесть лет период стабильности сократился до месячного срока также и у Земельного (27 дней, был 75), Лесного (22 дня, был 131) и Уголовно-процессуального (26 дней, был 42) кодексов. Поправки в КоАП теперь принимаются в среднем каждые 10 дней, в Налоговый кодекс – каждые две недели.