Нефть утекает с рынка

По договоренности между странами Россия обязалась снизить добычу на 300 000 барр. в сутки от уровня октября 2016 г.

Страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 90% в январе. Саудовская Аравия и Россия даже перевыполнили свои планы

Предложение нефти в мире в январе упало почти на 1,5 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн барр. до 32,06 млн барр., выполнив обязательства по снижению на 90%, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Некоторые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, даже перевыполнили свои планы (см. таблицу).