Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Нефть утекает с рынка

Нефть утекает с рынка

Страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 90% в январе. Саудовская Аравия и Россия даже перевыполнили свои планы
По договоренности между странами Россия обязалась снизить добычу на 300 000 барр. в сутки от уровня октября 2016 г.
По договоренности между странами Россия обязалась снизить добычу на 300 000 барр. в сутки от уровня октября 2016 г.
М. Стулов / Ведомости

Предложение нефти в мире в январе упало почти на 1,5 млн барр. в сутки до 96,4 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн барр. до 32,06 млн барр., выполнив обязательства по снижению на 90%, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Некоторые производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, даже перевыполнили свои планы (см. таблицу).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото