Экспорт угля вырастет

Экспорт угля из России в 2016 г. составил 165 млн т, сообщил чиновник Минэнерго в пятницу на совещании в Кемерове. «В 2017 г. ожидаем прирост на 10 млн т», – сказал он, добавив, что на внутреннем рынке в 2016 г. было продано 172 млн т угля. Таким образом, экспорт угля из России в 2017 г. планируется увеличить на 6%. В 2015 г. Россия поставила на экспорт 156 млн т угля, в 2014 г. – 154 млн т. Интерфакс

«Роснефть» обвинила бывших менеджеров «Башнефти»

«Роснефть» после проверки Ростехнадзора, который потребовал дисквалификации четырех должностных лиц предприятий «Башнефти», возложила ответственность за выявленные недостатки на прежнее руководство недавно приобретенной компании. «Очевидно, для бывшего руководства «Башнефти» получение сиюминутной прибыли было важнее необходимых инвестиций в материальную базу», – заявил представитель «Роснефти». По его словам, проведенный аудит состояния материальной базы активов «Башнефти» и уровня промышленной безопасности на производственных объектах показал, что большая часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии. Интерфакс

«Роснефтегаз» передал деньги «Звезде»

«Роснефтегаз» получил 89,0208% уставного капитала АО «Современные технологии судостроения» (СТС), выкупив допэмиссию его акций, говорится в сообщении «Роснефтегаза». Первоначально уставный капитал СТС был 7,4 млрд руб. Учредителями компании выступили в равных долях «ГПБ-промышленные инвестиции» и «РН-транс». Сообщалось, что «Роснефтегаз» должен направить в адрес проекта 60 млрд руб. И доля «Роснефтегаза» в СТС после допэмиссии подтверждает, что эта компания увеличила уставный капитал именно на такую сумму (по номиналу). На базе «Звезды» планируется выпускать суда и оборудование для освоения шельфовых проектов. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд руб. Интерфакс