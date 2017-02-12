У Татфондбанка потемнело прошлое

Перед крахом Татфондбанка ЦБ предписал ему доначислить резервы и запретил наращивать вклады. Но если деньги на создание резервов банк нашел, то проблема с ликвидностью оказалась фатальной

Незадолго до краха Татфондбанка ЦБ предписал банку доначислить резервы на 23,5 млрд руб., что составляло почти 80% от величины его капитала, а также ограничил ему привлечение средств населения. Такие данные были представлены в пятницу на заседании в Советском районном суде Казани одним из сотрудников нацбанка Татарстана (это передали «Интерфакс» и «Коммерсантъ-Казань»). Суд рассматривал ходатайство Главного следственного управления МВД по Татарстану об избрании меры пресечения зампреду правления Татфондбанка Вадиму Мерзлякову – его отправили в сизо почти на два месяца.