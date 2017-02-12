Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Рейтинг не котируется

Рейтинг не котируется

ЦБ хочет отказаться от кредитных рейтингов при допуске облигаций в котировальные списки, поэтому Московской бирже придется применять правила листинга
Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг
Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг
М. Стулов / Ведомости

Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на отсутствие кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров Центробанка, следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте регулятора. Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг: банков, компаний, регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным покрытием, концессионных облигаций, а также ипотечных сертификатов участия, говорится в документе. Предполагается, что он вступит в силу в первом полугодии 2017 г.

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