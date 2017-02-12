Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: $9 трлн в индексных фондах

$9 трлн в индексных фондах

Активы под управлением Vanguard и BlackRock превысили $4 трлн и $5 трлн. Деньги инвесторов текут в дешевые индексные фонды
После победы Трампа фондовые рынки растут так быстро, что «опередили самих себя»
После победы Трампа фондовые рынки растут так быстро, что «опередили самих себя»
M. Spencer Green / AP

Рубеж в $4,048 трлн под управлением Vanguard взяла в конце января, сообщает WSJ. Сорок лет назад эта управляющая компания первой стала предлагать розничным инвесторам индексные фонды и в том числе благодаря этому превратилась во второго по величине игрока на этом рынке после BlackRock. Активы под управлением BlackRock достигли $5,14 трлн в конце 2016 г., но у нее больший международный бизнес, чем у Vanguard.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото