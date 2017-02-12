Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: «Вымпелком» установил границы

«Вымпелком» установил границы

«Вымпелком» отказывается от тарифов с безлимитным интернетом. Ранее это уже сделали «Мегафон» и «Скартел», МТС тоже планирует отказаться от безлимитных тарифов или поднять на них цены
«Вымпелком» перестает подключать к тарифам с безлимитным мобильным интернетом
«Вымпелком» перестает подключать к тарифам с безлимитным мобильным интернетом
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости

«Вымпелком» сообщил московским абонентам об изменениях в линейке постоплатных пакетных тарифов «Всё». Если абоненты, подключившиеся к этим тарифам до 31 января, получали безлимитный доступ в интернет, то теперь у каждого тарифа будет ограничение на трафик в зависимости от цены. Нововведения касаются новых абонентов и тех, кто переходит на линейку «Всё», для тех, кто уже пользуется безлимитным интернетом, условия останутся прежними.

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