«Вымпелком» установил границы

«Вымпелком» отказывается от тарифов с безлимитным интернетом. Ранее это уже сделали «Мегафон» и «Скартел», МТС тоже планирует отказаться от безлимитных тарифов или поднять на них цены

«Вымпелком» сообщил московским абонентам об изменениях в линейке постоплатных пакетных тарифов «Всё». Если абоненты, подключившиеся к этим тарифам до 31 января, получали безлимитный доступ в интернет, то теперь у каждого тарифа будет ограничение на трафик в зависимости от цены. Нововведения касаются новых абонентов и тех, кто переходит на линейку «Всё», для тех, кто уже пользуется безлимитным интернетом, условия останутся прежними.