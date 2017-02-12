Вторая отставка за полгода

Tele2 остается убыточной, следует из отчетности «Ростелекома»
М. Стулов / Ведомости
«Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) покинет его финансовый и административный директор Людмила Смирнова. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник оператора и подтвердил представитель Tele2 Константин Прокшин. Руководство Tele2 высоко ценит ее достижения на посту главного административного и финансового директора компании, добавляет он. Замену Смирновой еще не нашли, но поиски кандидата на эту должность идут, уточняет Прокшин.