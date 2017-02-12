Нейронная сеть против рака

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы совместно со столичным департаментом здравоохранения разрабатывает алгоритм диагностики рака легких по снимкам, сделанным компьютерным томографом, – тесты показали, что технология, работающая на основе нейронных сетей, корректно распознает опухоли в 97% случаев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ДИТа. По словам замначальника ДИТа Андрея Белозерова, нейронная сеть, «натренированная» на распознавание новообразований, разработана подразделением ДИТа, отвечающим за использование в городском хозяйстве анализа больших массивов данных (big data). Эксперимент стал частью пилотного проекта мэрии по раннему выявлению рака легких с помощью низкодозной компьютерной томографии (КТ). Алгоритмы машинного обучения, на которых работает система, обошлись московским властям в 15 млн руб. и будут применяться и в других отраслях, отмечает Белозеров.

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