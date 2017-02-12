Операторов оштрафуют за доступ к запрещенным сайтам

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон об ответственности операторов связи за неисполнение обязанности по ограничению доступа в интернете к запрещенной информации. Согласно закону операторы обязаны ограничивать или возобновлять доступ к информации на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. За неисполнение этой обязанности закон вводит штрафы для должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб., для индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 руб. Интерфакс

МТС разместила бонды на 10 млрд руб.

МТС завершила размещение биржевых облигаций на 10 млрд руб. Book building облигаций проходил 2 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,2–9,4% годовых, потом ориентир был снижен сначала до 9,1–9,2% годовых, а затем до 9,0–9,1% годовых. В итоге ориентир был установлен на уровне 9% годовых. Спрос составил около 50 млрд руб., по финальному ориентиру – около 17 млрд руб. Срок обращения бумаг – пять лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторы размещения – Газпромбанк и «Юникредит банк». Интерфакс

Производители софта просят правительство ослабить валютный контроль

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) предлагает внести изменения в нормы валютного контроля с целью увеличения экспорта российского программного обеспечения, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письма АРПП в адрес министра связи Николая Никифорова и управляющего директора по нефинансовой поддержке Российского экспортного центра Константина Евстюхина. В частности, ассоциация предлагает увеличить пороговую сумму открытия паспорта сделки с текущих $50 000 до $100 000, а также расширить сроки подачи подтверждающих документов с 15 до 60 дней. Интерфакс

«Почта России» и «Почта Словении» договорились о транзите

ФГУП «Почта России» и «Почта Словении» договорились о содействии при организации транзитных потоков международных отправлений, направляемых из России и Юго-Восточной Азии через Словению в другие страны мира. Соответствующее соглашение в области международной почтовой связи было подписано в пятницу в рамках официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Словении Борута Пахора, говорится в сообщении ФГУПа. Кроме того, стороны договорились об обмене электронными данными для сокращения сроков доставки. Интерфакс