Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Иностранцы отозвались эхом

Иностранцы отозвались эхом

«Эхо Москвы» нарушило закон, ограничивающий владение иностранцами СМИ. Роскомнадзор готов подождать, пока радиостанция исправит недоработку
Фактически требование по иностранному контролю выполнено. Теперь нужно привести документы компании в полное соответствие с законом
Фактически требование по иностранному контролю выполнено. Теперь нужно привести документы компании в полное соответствие с законом
Е. Разумный / Ведомости

Радиостанция «Эхо Москвы» 31 января получила от Роскомнадзора информационное письмо с предупреждением о необходимости привести структуру собственников в соответствие с новыми нормами, ограничивающими влияние иностранцев на СМИ. Претензии службы связаны с тем, что у учредителя радиостанции есть компания – иностранный акционер, объяснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Гендиректор «Эха» Екатерина Павлова информацию подтвердила.

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