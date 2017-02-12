Иностранцы отозвались эхом

Фактически требование по иностранному контролю выполнено. Теперь нужно привести документы компании в полное соответствие с законом

Радиостанция «Эхо Москвы» 31 января получила от Роскомнадзора информационное письмо с предупреждением о необходимости привести структуру собственников в соответствие с новыми нормами, ограничивающими влияние иностранцев на СМИ. Претензии службы связаны с тем, что у учредителя радиостанции есть компания – иностранный акционер, объяснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Гендиректор «Эха» Екатерина Павлова информацию подтвердила.