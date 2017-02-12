Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Брокеры сходили в «Детский мир»

Брокеры сходили в «Детский мир»

В первый день биржевых торгов акциями «Детского мира» с ними было заключено сделок на 3 млрд руб. – больше лишь у Сбербанка и «Газпрома». Скоро ажиотаж пройдет, считают эксперты
Стоимость бумаг «Детского мира» изначально была переоценена, поэтому будет постепенно снижаться
Стоимость бумаг «Детского мира» изначально была переоценена, поэтому будет постепенно снижаться
С. Портер / Ведомости

Оборот акций крупнейшего в России продавца товаров для детей – «Детского мира» в первый день торгов на Московской бирже 10 февраля составил 2,98 млрд руб.: 3-е место после Сбербанка и «Газпрома» (9,9 млрд и 5,8 млрд руб.). На прошлой неделе состоялось первичное размещение акций (IPO) «Детского мира» на 21,1 млрд руб.: акции продали основные акционеры ритейлера – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (доля снизилась с 72,6 до 50% плюс 1 акция) и Российско-китайский инвестфонд (с 23,1 до 13,1%), а также менеджеры ритейлера и «Системы».

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