17 мгновений премьеры

Голливуд добивается от кинотеатров согласия на показ новых фильмов в сети уже через 17 дней после выхода. От пиратства страдает вся киноиндустрия, и студии готовы компенсировать потери

Американская студия Warner Bros. готова предоставить доступ к своим фильмам в интернете уже через 17 дней после их премьеры в кинотеатрах, пишет Variety со ссылкой на источники, близкие к компании. Сейчас интернет-пользователи и зрители платных телеканалов могут увидеть голливудскую премьеру в среднем не раньше чем через 90 дней после начала проката. На прошлой неделе гендиректор Warner Bros. Кевин Тсуджихара заявил, что переговоры студии с кинотеатрами о ранних релизах в интернете продвигаются и компания вскоре предложит решение, интересное и зрителям, и кинотеатрам.