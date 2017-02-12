Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: «Роснефти» невыгоден ЮКОС

«Роснефти» невыгоден ЮКОС

Или продажа, или консервация – «Роснефть» задумалась о будущем НПЗ с низкой рентабельностью, говорят близкие к компании люди. «Роснефть» это опровергает
  • Виталий Петлевой,
  • Маргарита Папченкова,
  • Галина Старинская
  • / Ведомости
«Роснефть» не готова продолжать инвестировать в развитие глубины переработки и рассматривает различные варианты для НПЗ
«Роснефть» не готова продолжать инвестировать в развитие глубины переработки и рассматривает различные варианты для НПЗ
М. Стулов / Ведомости

Налоговый маневр изменил экономику НПЗ: маржинальность снизилась с 6,3% в 2014 г. до 1,8% в 2015 г., пишет Vygon Consulting. В России на начало 2016 г. индекс Нельсона, показатель качества нефтепереработки, только у двух НПЗ превышал 8 (средний для Европы), а в среднем составлял 5,26. Маржа среднего российского НПЗ, если его переместить в Европу, будет отрицательной или близкой к нулю, пишет Vygon Consulting.

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