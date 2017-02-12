Россия наращивает добычу газа

Добыча газа в России в 2017 г. может вырасти на 3–4 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом – до 643–644 млрд куб. м, сообщил замминистра энергетики Алексей Текслер. По данным ЦДУ ТЭК, в 2016 г. добыча газа достигла 640 млрд куб. м. Прогнозировать экспорт газа в 2017 г. Текслер не стал. Интерфакс

ММК может увеличить free float

Основной владелец ММК Виктор Рашников и менеджмент компании обсуждают возможную продажу акций для увеличения ликвидности, сообщили два человека, знакомых с ситуацией. Если решение будет принято, речь будет идти о продаже небольшого пакета – «нескольких процентов» акций в зависимости от спроса. Бумаги смогут попасть в индекс MSCI, если будет продано не менее 2,4% ММК, пишет аналитик БКС Олег Петропавловский. Представитель ММК отказался от комментариев. Bloomberg

Intesa готовится синдицировать кредит

Intesa Sanpaolo начнет синдикацию кредита на 5,2 млрд евро в течение двух недель, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В начале января Intesa гарантировала финансирование покупки 19,5% «Роснефти» СП Glencore и Qatar Investment Authority. Партнеры перечислили за пакет нефтяной компании 10,2 млрд евро. Bloomberg, Ведомости

РЖД может вложиться в Словению

Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД может вложить 1 млрд евро в модернизацию железных дорог Словении. «Прорабатываются варианты участия РЖД в модернизации железнодорожной сети Словении, – сказал он после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором. – Речь может пойти о масштабных инвестициях где-то в районе 1 млрд евро». ТАСС

«Северстали» придется уплатить с дивидендов налог по полной ставке

Девятый арбитражный суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы по налоговому спору «Северстали» из-за дивидендов, перечисленных кипрским акционерам. Кипрские компании перечисляли деньги транзитом в офшор, и поэтому к этим выплатам нельзя применять льготную ставку налога. Налоговая проверка за 2011 г. показала, что «Северсталь» недоплатила налог на прибыль организаций с доходов иностранных компаний от источника в России. Инспекция обязала компанию уплатить в бюджет 696 млн руб. налога и 285,8 млн руб. пени. Интерфакс