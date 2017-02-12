Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Заступиться за поставщиков
Правительство сможет определять перечень товаров, при закупке которых будут применяться особые антидемпинговые меры, и перечень документов, которые поставщики должны будут представить. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Сейчас, если предмет контракта – товар, необходимый для жизни, например лекарства, продовольствие, топливо, поставщик, предложивший цену на 25% ниже начальной, должен обосновать ее: подтвердить документами возможность выполнить контракт. Но их точного перечня нет, указывают авторы проекта. Есть риск, что заказчики могут по своему усмотрению принять обоснование поставщика или нет, пояснил директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов. Интерфакс
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