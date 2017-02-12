Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Сажать можно, но не всех

Сажать можно, но не всех

Сажать за решетку за неоднократное нарушение правил проведения митингов можно, но дело осужденного за это Ильдара Дадина должно быть пересмотрено, решил Конституционный суд
За нарушение правил проведения митингов по-прежнему можно поплатиться лишением свободы
За нарушение правил проведения митингов по-прежнему можно поплатиться лишением свободы
KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Введение уголовной ответственности за нарушение закона о митингах допустимо и не может рассматриваться как выход законодателя за рамки полномочий, говорится в обнародованном в пятницу постановлении Конституционного суда по жалобе оппозиционера Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ст. 212.1 УК. Но применять ее следует с оговорками, решили судьи: в частности, нельзя привлекать к уголовной ответственности лицо, в отношении которого нет вступивших в силу судебных актов о привлечении к административной ответственности (именно это произошло с Дадиным), а также тех, кто совершил преступление неумышленно. Конституционный суд также счел, что лишение свободы является слишком суровым наказанием, если нарушение порядка проведения массовых мероприятий не повлекло вреда или ущерба и не создало существенного риска его возникновения. Судьи напомнили, что по другим составам с административной преюдицией (побои, мелкое хищение или незаконное проникновение на охраняемый объект) лишение свободы либо вообще не предусмотрено, либо не превышает года. Потому и за участие в несанкционированных митингах приговаривать можно, только если оно повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда, следует из решения суда. При этом сам факт административного наказания не может служить неопровержимым доказательством вины, подчеркивается в постановлении: рассмотрение дела по ст. 212.1 предполагает проверку судом всех обстоятельств дела в открытом, состязательном процессе. В связи с этим дело Дадина подлежит пересмотру, постановили судьи.

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