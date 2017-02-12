Президент помог адвокатам

В субботу президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, защищающий права адвокатов. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), в частности, снимают ограничения на участие в защите: как подчеркивается в пояснительной записке, адвокат «обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска». (Аналогичный законопроект был внесен ранее единороссом Рафаэлем Марданшиным, но его не поддержало правительство.) Поправки также исключают привлечение адвокатов в качестве свидетелей по делу с обстоятельствами, которые стали им известны «в связи с оказанием юридической помощи». Допрашивать адвокатов можно будет, лишь когда о допросе в качестве свидетеля ходатайствует сам защитник подозреваемого или обвиняемого с согласия и в интересах последнего. Адвокату не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, нельзя будет отказать защитнику и в приобщении доказательств, в том числе заключений специалистов. В УПК также появится отдельная статья об обыске адвокатов. Кроме того, в постановлении об обыске должны быть указаны конкретные отыскиваемые предметы, запрещается изъятие всего производства по делам его доверителей.

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