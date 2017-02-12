Губернаторы на воеводстве

О том, чтобы мобилизационная готовность стала одним из критериев кадровых решений в отношении губернатора в мирное время, речь не идет

В пятницу Госдума приняла в третьем чтении внесенные в прошлом году правительством поправки в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской службе», заново описывающие полномочия руководителей исполнительной власти регионов и муниципалитетов при проведении мобилизации. Согласно поправкам за проведение мобилизационной подготовки персональную ответственность несут как руководители федеральных ведомств, так и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований, местных администраций и руководители организаций. Призыв в армию по мобилизации и направление на работу на гражданские должности по штатам военного времени проводит комиссия по мобилизации, которую в регионе возглавляет губернатор, а на нижестоящих территориях – их высшие должностные лица.