Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Отставки для тонуса

Отставки для тонуса

В ближайшее время с поста губернатора Новгородской области уйдет Сергей Митин
В ближайшее время с поста губернатора Новгородской области уйдет Сергей Митин
С. Портер / Ведомости

Предвыборная ротация в регионах продолжится: в ближайшее время с поста губернатора Новгородской области уйдет Сергей Митин (его второй пятилетний срок истекает осенью 2017 г.), говорят два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Ранее они же говорили о грядущей отставке главы Карелии Александра Худилайнена (на его место может быть назначен руководитель Рослесхоза Иван Валентик), а «Дождь» сообщал о предстоящей замене рязанского губернатора Олега Ковалева на депутата Госдумы Николая Любимова.

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