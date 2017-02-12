Отставки для тонуса

Предвыборная ротация в регионах продолжится: в ближайшее время с поста губернатора Новгородской области уйдет Сергей Митин (его второй пятилетний срок истекает осенью 2017 г.), говорят два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Ранее они же говорили о грядущей отставке главы Карелии Александра Худилайнена (на его место может быть назначен руководитель Рослесхоза Иван Валентик), а «Дождь» сообщал о предстоящей замене рязанского губернатора Олега Ковалева на депутата Госдумы Николая Любимова.

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