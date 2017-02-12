Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Слова

Вячеслав Володин

«Сигнал принимать данный закон пришел от президента нашей страны Владимира Путина. Он услышал предложение всех фракций».

Председатель Госдумы напомнил, что принятый в пятницу закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья был инициативой всех парламентских партий. («Интерфакс»)

Элла Памфилова

«Очень нужна будет ваша помощь, я надеюсь, мы ее получим, чтобы иногда усмирять неоправданный тон некоторых администраторов».

Председатель Центризбиркома попросила у секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова помощи в борьбе с административным ресурсом на выборах. (АГН «Москва»)

Эдвард Сноуден

«Ни одна страна не станет выдавать своих шпионов, так как остальные будут бояться, что они следующие».

Экс-сотрудник ЦРУ считает слухи о его возможной выдаче в США «неопровержимым доказательством» того, что он никогда не работал на Россию. («Ведомости»)