Слова
Вячеслав Володин
«Сигнал принимать данный закон пришел от президента нашей страны Владимира Путина. Он услышал предложение всех фракций».
Председатель Госдумы напомнил, что принятый в пятницу закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья был инициативой всех парламентских партий. («Интерфакс»)
Элла Памфилова
«Очень нужна будет ваша помощь, я надеюсь, мы ее получим, чтобы иногда усмирять неоправданный тон некоторых администраторов».
Председатель Центризбиркома попросила у секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова помощи в борьбе с административным ресурсом на выборах. (АГН «Москва»)
Эдвард Сноуден
«Ни одна страна не станет выдавать своих шпионов, так как остальные будут бояться, что они следующие».
Экс-сотрудник ЦРУ считает слухи о его возможной выдаче в США «неопровержимым доказательством» того, что он никогда не работал на Россию. («Ведомости»)