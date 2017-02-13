Платонов труд

На статью «Скрыться от «Платона» станет сложнее» (www.vedomosti.ru от 7.02.2017)

Мне пришлось организовывать внедрение этой системы в своей организации (которая, кстати, не транспортная, но имеет большой парк спецтехники). Ладно первые мучения с получением приборов, списки и т. п. Нужно обучить всех водителей пользоваться – чтобы они постоянно отслеживали, что система включена и работает. При отказе прибора нужно писать заявление и ждать три дня получения нового (запасной иметь нельзя). А если машина в пути в Сибири – кто-то должен оформить маршрутную карту (по телефону полгода назад диспетчеры оформлять маршрутные карты отказывались, сейчас не знаю, уже не занимаюсь этим). При перерегистрации ТС с одного филиала на другой (при смене проекта работы спецтехники) приходилось сдавать приборы и писать заявление на получение снова, автоматически не перерегистрировали приборы в связи со сменой собственника ТС. Организация процесса очень неудобная и затратная для пользователя.

Александр Попов, Москва

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