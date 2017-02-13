«ВТБ 24» заработал в Петербурге 8 млрд руб.

Прибыль «ВТБ 24» в Петербурге за 2016 г. составила 8,16 млрд руб., это в полтора раза выше результата за 2015 г. и максимальный показатель за всю историю работы банка на местном рынке. Совокупный кредитный портфель филиала впервые превысил 150 млрд руб., увеличившись с начала года на 10%. Главными драйверами развития бизнеса филиала выступили ипотека и кредиты наличными. Остатки на текущих счетах выросли с 12,6 млрд до 32,3 млрд руб. Ведомости

Место для общепита

В 2016 г. в Петербурге было введено 114 600 кв. м встроенных коммерческих помещений (формата street retail), подсчитали аналитики Knight Frank. В городе открылось 110 новых кафе и ресторанов, на рынок вышло 17 новых торговых операторов. Ведомости

Инвестпрограмма ОЖД на 37 млрд руб.

Инвестиционная программа Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») в 2017 г. планируется на уровне 37 млрд руб. (в 2016 г. – около 33 млрд руб.). В частности, продолжится комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и развитие железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива – инвестиции порядка 3,2 млрд руб. Интерфакс