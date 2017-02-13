Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
238 млн руб.
Составила в 2016 г. выручка киностудии «Ленфильм», что почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом на расширенном заседании попечительского совета студии сообщил ее гендиректор Эдуард Пичугин. Выручка от собственно кинопроизводства составила 41,5 млн руб. В прошлом году «Ленфильм» участвовал в создании 165 кинопроектов, в этом году студия планирует увеличить этот показатель до 190 проектов, добавил Пичугин. RNS
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