Цифры. Тенденции. События

238 млн руб.

Составила в 2016 г. выручка киностудии «Ленфильм», что почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом на расширенном заседании попечительского совета студии сообщил ее гендиректор Эдуард Пичугин. Выручка от собственно кинопроизводства составила 41,5 млн руб. В прошлом году «Ленфильм» участвовал в создании 165 кинопроектов, в этом году студия планирует увеличить этот показатель до 190 проектов, добавил Пичугин. RNS