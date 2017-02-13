«Новатэк» купил свои акции почти на $1,5 млн

«Новатэк» по программе обратного выкупа купил 115 000 своих акций, в том числе в виде глобальных депозитарных расписок (GDR, равна 10 акциям), сообщила компания. Сделки проходили с 6 по 10 февраля. Средняя котировка за этот период составила $126,9 за одну GDR. Получается, компания могла потратить на выкуп $1,46 млн. По итогам сделки Novatek Equity (кипрская «дочка» «Новатэка») увеличила свой пакет до 0,6317%. Интерфакс

«Урал» может сократить неделю

На автозаводе «Урал» (входит в группу ГАЗ) вышел приказ о возможности использования неполной рабочей недели, но окончательного решения пока нет, сказал представитель компании. Это будет сделано в зависимости от ситуации на рынке, сейчас такой необходимости нет, пояснил он. Интерфакс

«Лукойл» снизил запасы

«Лукойл» сократил запасы углеводородов с учетом добычи за 2016 г. по категории SEC на 1%, нефти – на 0,8%, следует из сообщения компании. Без учета добычи в прошлом году «Лукойл» нарастил запасы в нефтяном эквиваленте на 0,7 млрд барр. Коэффициент восполнения доказанных запасов углеводородов составил 81%, по нефти – 85%. Reuters