ЦБ следит за «Миром»

Центробанк интересуется, как банки продвигают карту «Мир» в регионах. Регулятор запрашивает как степень готовности к приему пластика, так и предложения по развитию национальной карты

Территориальные учреждения Центробанка интересуются, как идет продвижение карты «Мир» в их регионах, рассказали «Ведомостям» сотрудники четырех банков, – регулятор рассылает соответствующие запросы по кредитным организациям. В двух банках «Ведомостям» рассказали, что в запросах их просят оценить, что препятствует распространению национальной карты. В некоторых регионах теручреждения ЦБ запрашивают информацию о готовности инфраструктуры к приему карты и проведенных платежах.