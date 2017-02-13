ЦБ следит за «Миром»

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (на фото справа) и гендиректор НСПК Владимир Комлев не преминут напомнить банкирам о «Мире»
Антон Новодережкин / ТАСС
Территориальные учреждения Центробанка интересуются, как идет продвижение карты «Мир» в их регионах, рассказали «Ведомостям» сотрудники четырех банков, – регулятор рассылает соответствующие запросы по кредитным организациям. В двух банках «Ведомостям» рассказали, что в запросах их просят оценить, что препятствует распространению национальной карты. В некоторых регионах теручреждения ЦБ запрашивают информацию о готовности инфраструктуры к приему карты и проведенных платежах.