Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Долги продадут без согласия

Долги продадут без согласия

Банкирам не придется просить согласия должника при продаже просроченных кредитов. Такое разъяснение дал коллекторам Минюст
Закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры
Закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры
Е. Разумный / Ведомости

Минюст не возражает против передачи персональных данных без согласия должника, если это происходит при продаже или передаче его долга по агентской схеме, следует из письма ведомства в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА; с ним ознакомились «Ведомости»), которая просила разъяснений относительно закона, ограничивающего работу коллекторов. Представитель Минюста подтвердил отправку письма, отказавшись от комментариев.

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