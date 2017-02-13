Долги продадут без согласия

Закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры

Минюст не возражает против передачи персональных данных без согласия должника, если это происходит при продаже или передаче его долга по агентской схеме, следует из письма ведомства в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА; с ним ознакомились «Ведомости»), которая просила разъяснений относительно закона, ограничивающего работу коллекторов. Представитель Минюста подтвердил отправку письма, отказавшись от комментариев.