Робот-сыщик

В деле Rolls-Royce британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) впервые применило автоматизированную систему Ravn ACE, предназначенную для отбора и индексирования документов и извлечения из них знаний. Ранее такую работу проделывали люди, но автомат справляется с ней быстрее и не допускает свойственных человеку ошибок. С помощью ACE команда из семи человек обработала порядка 30 млн документов, анализируя по 600 000 каждый день. Основная задача ACE заключалась в сортировке документов на «важные» и «неважные». По словам гендиректора Ravn Дэвида Ламсдена, процедура была «экспоненциально ускорена» по сравнению с ручной обработкой данных.

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