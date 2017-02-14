«Мегафон» не ждет роста мобильной выручки

«Мегафон» в базовом прогнозе на 2017 г. ожидает, что показатель мобильной сервисной выручки останется на уровне 2016 г., сообщил на встрече с аналитиками гендиректор оператора Сергей Солдатенков. Консервативный прогноз компании предполагает снижение доходов от мобильных услуг на 1%. Начиная с 2018 г. рынок ждет оздоровление, рост мобильной выручки составит 3–5%, полагает менеджмент «Мегафона». Однако это произойдет при условии окончания «ценовой войны», развернутой операторами в 2015–2016 гг., в ходе которой компании снижали стоимость услуг в своих тарифных линейках. Интерфакс

Ford потратит $1 млрд на самоуправляемые автомобили за пять лет

Американская Ford Motor планирует инвестировать $1 млрд в следующие пять лет в новую компанию Argo AI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут разрабатывать новую программную платформу для полностью самоуправляемого автомобиля, который планируется представить в 2021 г. Расположенная в Питсбурге Argo AI была создана Брайаном Салески (главный исполнительный директор) и Питером Рендером (главный операционный директор), которые ранее занимались вопросами самоуправляемых автомобилей в Google и Uber. Интерфакс

«Ростелеком» в 2016 г. сэкономил на закупках 40,2 млрд руб.

Суммарная экономия по закупкам «Ростелекома» в 2016 г. составила 40,2 млрд руб. от суммы начальных цен договоров, выставленных на торги. Общий размер закупок в прошлом году – 208 млрд руб. Как сообщалось ранее, в 2015 г. оператор планировал сэкономить на закупках оборудования и услуг 10 млрд руб. В 2014 г. экономия на закупках составила 16,8 млрд руб., в 2013 г. – 16,2 млрд руб., в 2012 г. – 3,5 млрд руб. Интерфакс