Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Сговор растворился

Сговор растворился

Федеральная антимонопольная служба не нашла картельного сговора на рынке сахара. В 2015 г. из-за резкого роста цен на него татарстанское управление ведомства возбудило дело против крупнейших производителей сахара
Производители сахара обрадовались решению ФАС России
Производители сахара обрадовались решению ФАС России
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) отменила решение и предписания Управления ФАС по Татарстану (УФАС), обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара. Резолютивная часть соответствующего документа опубликована на сайте службы. ФАС России, по словам ее представителя, отменила решение татарстанского УФАС, поскольку в своем акте оно не доказало наличие антиконкурентного соглашения. Он пообещал, что мотивировочная часть решения будет размещена на сайте службы позднее.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото