Сговор растворился

Федеральная антимонопольная служба не нашла картельного сговора на рынке сахара. В 2015 г. из-за резкого роста цен на него татарстанское управление ведомства возбудило дело против крупнейших производителей сахара

Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) отменила решение и предписания Управления ФАС по Татарстану (УФАС), обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара. Резолютивная часть соответствующего документа опубликована на сайте службы. ФАС России, по словам ее представителя, отменила решение татарстанского УФАС, поскольку в своем акте оно не доказало наличие антиконкурентного соглашения. Он пообещал, что мотивировочная часть решения будет размещена на сайте службы позднее.