Минпромторгу скидка на водку не нужна

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя со скидками. «Я думаю, что это правильно <...> Это же таким образом мотивирует вас покупать быстрее алкоголь», – заявил он. Группа депутатов ЛДПР 10 февраля внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить применять скидки на алкоголь, а также не допускать распространение такой продукции среди населения бесплатно. ТАСС

Ставки на какао растут

Число ставок, сделанных хедж-фондами и другими спекулянтами на понижение мировых цен на какао, выросло до рекордного уровня. Чистая короткая спекулятивная позиция на какао стала максимальной за всю историю сбора данных – с 2006 г. По данным Commodity Futures Trading Commission, за неделю чистая короткая позиция выросла до 23 300 ставок. За 2016 г. цены на какао снизились на 31%, согласно ICE Futures, и на прошлой неделе приблизились к восьмилетнему минимуму – $1950 за метрическую тонну. В результате производители шоколада снижают цены на свою продукцию. Bloomberg

Prada подвели туристы

Итальянская Prada Group сообщила о снижении доходов на европейском рынке в 2016 г. на 5% из-за сокращения числа туристов. Наиболее сильный спад продаж зафиксирован на Азиатско-Тихоокеанском рынке, где доходы упали на 13% из-за сокращения потока китайских туристов в Японии, частично вызванного укреплением курса иены. Снижение числа туристов в США стало причиной спада продаж на американском рынке на 12%. В Великобритании и России продажи Prada Group, напротив, выросли почти вдвое. В итоге выручка компании упала на 9%. ТАСС

Заработали на недвижимости

Консалтинговая компания CBRE сообщила о росте выручки по итогам 2016 г. на 20% год к году, которая превысила $13 млрд. Чистая прибыль составила $778,5 млн – на 13% больше, чем в 2015 г.; скорректированный показатель EBITDA – $1,6 млрд, что является абсолютным рекордом для компании. Ведомости