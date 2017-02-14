«Газпром» докапитализирует Nord Stream 2

«Газпром» докапитализирует проектную компанию строительства «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG на 1,425 млрд евро, сообщила компания. В этом году «Газпром» планирует направить в качестве долгосрочных финансовых вложений в Nord Stream 2 AG 110,7 млрд руб. Интерфакс

«Роснефть» присматривается к немецким НПЗ

«Роснефть» может увеличить доли в НПЗ MiRO и НПЗ Bayernоil в Германии в случае экономической эффективности, сообщил директор Rosneft Deutschland GmbH Брайн Честермен: «Мы будем смотреть, как станет развиваться ситуация. Если другие партнеры будут склонны продавать какие-то активы, то возможно, что мы будем эти активы приобретать». «Роснефти» принадлежат 25% в Bayernoil, 24% в MiRO, 54,17% в НПЗ PCK. Интерфакс

UCP отозвал иск к «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску фонда UCP Ильи Щербовича обязала «Транснефть» предоставить документы о финансовой деятельности, говорится на сайте суда. В UCP пояснили, что фонд сам отозвал иск. Источник, близкий к UCP, уточнил, что «идет урегулирование споров между «Транснефтью» и UCP, компания сама занимается старыми деривативными сделками, в частности пытается через суд оспорить сделку со Сбербанком». Ранее UCP как акционер монополии потребовал предоставить ему документы о сделках с деривативами. UCP также через суд требует с «Транснефти» выплатить такие же дивиденды на привилегированные акции за 2013 г., как и на обыкновенные. Интерфакс

Isuzu из Ульяновска

Японская Isuzu планирует в конце февраля 2017 г. запустить на площадке в Ульяновске производство тяжелых грузовиков C- и E-серий, сообщил гендиректор «Исузу рус» Фабрис Горлье, продажи начнутся в марте, у компании уже есть заказы. В этом году планируется выпустить 400 тяжелых грузовиков методом крупноузловой сборки. В 2016 г. завод выпустил около 2700 средних грузовиков, общий план на 2017 г. – 3500, мощность производства – 5000 машин в год. Интерфакс

ПГК расплатилась с ЕБРР

Первая грузовая компания (ПГК, входит в группу UCL Владимира Лисина) досрочно погасила кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил представитель ПГК. Долг перед ЕБРР на конец 2017 г. составлял $48,2 млн. Интерфакс