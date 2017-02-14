Прохоров продал немного алюминия

Из-за слабого спроса «Онэксим» сократил предложенный инвесторам пакет акций UC Rusal
Andrey Rudakov / Bloomberg
«Онэксим» не смог продать 2,5% акций UC Rusal без дисконта. Еще в понедельник утром группа рассчитывала выручить за акции минимум $200 млн, следует из материалов, разосланных букраннерами – «ВТБ капиталом» и «Ренессанс капиталом». Столько стоят на Гонконгской бирже 2,5% акций UC Rusal. Допускалась даже возможность увеличить пакет до 3,75%. Но за час до закрытия книги заявок – в 18.00 мск – стало понятно, что много заявок подано по цене ниже рыночных котировок. Поэтому решили снизить цену размещения примерно с 4 гонконгских долларов до 3,7 и продлить срок приема заявок до 20.00 мск, объясняет близкий к одному из участников сделки человек. По новой цене за 2,5% «Онэксим» сможет выручить около $180 млн, за 3,75% – $270 млн.