Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Прохоров продал немного алюминия

Прохоров продал немного алюминия

«Онэксим» Михаила Прохорова нашел покупателей на 2,5% UC Rusal. Но выручить за них получилось не $200 млн, как ожидала группа, а $180 млн
  • Александра Терентьева,
  • Иван Песчинский
  • / Ведомости
Из-за слабого спроса «Онэксим» сократил предложенный инвесторам пакет акций UC Rusal
Из-за слабого спроса «Онэксим» сократил предложенный инвесторам пакет акций UC Rusal
Andrey Rudakov / Bloomberg

«Онэксим» не смог продать 2,5% акций UC Rusal без дисконта. Еще в понедельник утром группа рассчитывала выручить за акции минимум $200 млн, следует из материалов, разосланных букраннерами – «ВТБ капиталом» и «Ренессанс капиталом». Столько стоят на Гонконгской бирже 2,5% акций UC Rusal. Допускалась даже возможность увеличить пакет до 3,75%. Но за час до закрытия книги заявок – в 18.00 мск – стало понятно, что много заявок подано по цене ниже рыночных котировок. Поэтому решили снизить цену размещения примерно с 4 гонконгских долларов до 3,7 и продлить срок приема заявок до 20.00 мск, объясняет близкий к одному из участников сделки человек. По новой цене за 2,5% «Онэксим» сможет выручить около $180 млн, за 3,75% – $270 млн.

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