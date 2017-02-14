Слишком отдаленные места

Отбывающий в Норильске 10-летний срок лишения свободы лидер запрещенной Автономной боевой террористической организации Иван Асташин (Паук) пожаловался в Конституционный суд на положения Уголовно-исполнительного кодекса. Оспариваемые нормы оставляют за ФСИН выбор места лишения свободы для осужденных, отбывающих наказание за преступления против общественной безопасности. Такая практика нарушает право осужденного на уважение частной жизни, поскольку ставит реализацию права на свидания с родственниками в зависимость от принимаемого непублично внутриведомственного решения, говорится в жалобе, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям». Она также необоснованно ужесточает для заявителя условия отбытия назначенного судом наказания. Дело находится на предварительном изучении, сообщает картотека суда.

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