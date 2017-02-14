Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: В погоне за Ангелой Меркель

В погоне за Ангелой Меркель

Избрание лидером социал-демократов Мартина Шульца резко повысило рейтинг СДПГ, конкурирующей с партией канцлера Ангелы Меркель
Шульц был популярен, но работал на европейском уровне
Шульц был популярен, но работал на европейском уровне
Ralf Roletschek

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц меняет расклад предвыборной гонки в Германии, СДПГ теснит блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель (выборы запланированы на сентябрь). Шульц объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера 24 января, после чего рейтинги партии пошли вверх и даже побили 10-летний рекорд: подобные высоты среди избирателей СДПГ брала последний раз в апреле 2006 г., а отметку в 30% преодолевала лишь в октябре 2012 г. (см. график) Последние восемь лет партия такими цифрами похвастаться не могла: в 2009 г. с 23% потерпела сокрушительное поражение и ушла в оппозицию, в 2013 г., лишь немного улучшив результат, вошла в коалицию с ХДС/ХСС, получив шесть из 16 портфелей в правительстве. Шульц был популярен, но работал на европейском уровне: больше 20 лет был членом Европарламента, а последние пять лет был его председателем. В воскресенье специальным собранием депутатов бундестага и региональных палат президентом был выбран социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, что многие расценили как еще один камень в огород Меркель.

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